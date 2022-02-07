Тест на знание храмов Псковской архитектурной школы могут пройти жители и гости региона

10:25, 08 февраля 2022, ПАИ

В День российской науки, который отмечается в России 8 февраля, жителей и гостей Псковской области приглашают принять участие в тестировании «Храмы псковской архитектурной школы», посвященном серийному объекту всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Тест состоит из 15 вопросов, на которые необходимо ответить в течение 10 минут. Задания подготовил Комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области при поддержке Научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры и Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Цель теста — в очередной раз привлечь внимание к объекту всемирного наследия «Храмы псковской архитектурной школы», объединить всех, кто интересуется историей и архитектурой древнего Пскова, а также заинтересовать тех, кто еще не знаком с псковскими объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ответы на большинство вопросов теста можно найти на сайте Службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а также совершив прогулку по улицам старого Пскова.