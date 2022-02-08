18 батарей отопления украли двое мужчин из склада в Порхове

11:34, 08 февраля 2022, ПАИ

В Порхове из склада на улице Мебельной, сорвав навесной замок, неизвестные украли 18 батарей отопления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Полиция установила личность воров. Ими оказались двое безработных жителей Порхова 33 и 34 лет. Выяснилось, что мужчины вывезли батареи в пункт приема металла. Правоохранители изъяли краденое.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 (кража) Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, уточнили в ведомстве.