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«Титан-Полимер» помог воспитаннику школы-интерната научиться дрифту

В рамках акции «Ёлка желаний» завод «Титан-Полимер» исполнил ещё одну детскую мечту и помог 16-летнему Алексею Максимову из Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, научиться дрифту. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Молодой человек давно интересуется автомобилями, первые водительские навыки ему привил дядя. В феврале он посетил мастер-класс по безопасному управлению автомобилем на снежно-ледовом покрытии, который удалось организовать с помощью федерации автоспорта Псковской области.

Под руководством опытных наставников мальчик потренировался на автодроме на спортивном автомобиле «Рено Логан». Юноша примерил спортивную форму и шлем, узнал об особенностях конструкции раллийного автомобиля и принял участие в пробных заездах на спортивном автомобиле.

«Меня научили, как надо правильно держать руль, делать повороты, чтобы машину не унесло. Больше всего мне понравилось упражнение «полицейский разворот», ощущаешь адреналин», - поделился Алексей Максимов. Он рассказал, что у него теперь новая мечта – купить раллийный автомобиль.

Президент федерации автоспорта Олег Мыслевич констатировал, что юноша обладает хорошими навыками управления, как минимум на уровне выпускника автошколы. «Своим характером юноша доказывает, что на многое способен», - добавил Олег Мыслевич.

Генеральный директор завода «Титан-Полимер» Герман Петрушко заметил, что важно поддерживать интересы молодого поколения, в том числе, если это касается экстремальных видов спорта. «Возможно, этот мастер-класс подтолкнет к новому полезному опыту, поможет определиться с выбором будущей профессии и, может быть, даже вырастить будущего чемпиона автоспорта», - прокомментировал он.

Напомним, что в Псковской области с 2019 года проводится Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» по исполнению желаний детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (от 3 до 17 лет). Благотворителями выступают представители исполнительной и законодательной власти региона, муниципалитетов, а также бизнеса, государственных корпораций, общественных организаций, благотворительных фондов. Акция проходит при поддержке Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В рамках благотворительной акции «Титан-Полимер» уже исполнил семь желаний псковских детей.

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