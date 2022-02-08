Застреливший в Псковской области благородного оленя охотник заплатит 210 тысяч рублей

14:49, 08 февраля 2022, ПАИ

Застреливший в Псковской области благородного оленя охотник в общей сложности заплатит государству 210 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов региона.

Печорский районный суд Псковской области рассмотрел гражданское дело по иску комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области к охотнику о возмещении вреда, причиненного охотничьим ресурсам Российской Федерации.

31 августа 2018 года на территории закрепленных охотничьих угодий Печорской районной общественной организации охотников и рыболовов браконьер незаконно добыл одну особь благородного оленя. Незаконная добыча осуществлена в закрытые сроки охоты и без необходимых документов.

Незаконными действиями виновного лица государству причинен вред в размере 210 тысяч рублей. Злоумышленник добровольно возместил 70 тысяч рублей. Истец просит взыскать с ответчика ущерб в размере 140 тысяч рублей.

Исследовав материалы дела, суд удовлетворил заявленные исковые требования и взыскал с ответчика оставшуюся сумму.