38 платановидных кленов высадят в Пскове взамен вырубленных на Яна Фабрициуса деревьев

16:10, 08 февраля 2022, ПАИ

8 февраля на улице Яна Фабрициуса начались подготовительные работы на участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной. Ремонт дороги проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Соответствующий контракт был заключен Управлением городского хозяйства администрации Пскова с подрядной организацией ООО «Строительная компания «Развитие». Дорогу приведут в нормативное состояние за счет средств федерального и областного бюджетов.

В рамках контракта вдоль проезжей части предполагается снос деревьев, которые находятся в непосредственной близости от проезжей части, в связи с расширением дорожного полотна до нормативных параметров. На их месте будет высажена живая изгородь, но сама вырубка деревьев будет компенсирована. Взамен посадят 38 платановидных кленов.

Также подрядчик разберет перильное ограждение, бортовой камень, проезжую часть и тротуары и приступит к земляным работам. На объекте будет проводиться переустройство инженерных сетей, устройство ливневой канализации, наружного освещения всего объекта, замена светофоров, капитальный ремонт участков улиц Металлистов, Гагарина и перекрестка с улицей Вокзальной.

Для безопасного и организованного движения пешеходов будут отремонтированы тротуары, у пешеходных переходов — уложена тактильная плитка. Предусмотрено также устройство декоративного покрытия из плитки, велосипедных дорожек, ремонт автобусных остановок. На них появятся новые автопавильоны, скамейки и урны. Кроме того, будут сделаны площадки для стоянки автотранспорта. На проезжей части будет нанесена разметка из холодного и горячего пластика и краски, а вдоль улицы будет установлено новое пешеходное ограждение. Работы должны быть завершены до 28 ноября 2023 года.

С сегодняшнего дня и до 31 декабря 2022 года вводится временное прекращение движения автотранспорта на участке дороги между улицами Металлистов и Вокзальной. В качестве объездов определены улицы Металлистов, Советская и Октябрьский проспект.

Движение автобусов городских маршрутов № 2, 6, 16, 52, пригородных маршрутов № 107, 205, 207, 350 на участке от площади Победы до ж/д вокзала будет осуществляться по улице Советской и улице Вокзальной в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрутов 8, 8а и 19 рейсами на ж/д вокзал будут следовать по улице Советской и улице Вокзальной, от ж/д вокзала — по улицам Вокзальной, Бастионной, Гагарина с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Движение автобуса маршрута № 11 будет осуществляться по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлении.

В 2019–2020 годах в рамках нацпроекта БКД была проведена реконструкция перекрестка улиц Яна Фабрициуса и Гражданской.