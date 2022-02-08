62-я сессия Псковской гордумы пройдёт 11 февраля

17:35, 08 февраля 2022, ПАИ

11 февраля в 10:00 в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) состоится очередная 62-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Соответствующее постановление за подписью главы Пскова Елены Полонской опубликовано на сайте муниципалитета.

В проект повестки включено 38 вопросов. В частности, депутаты обсудят вопрос согласования возможности заключения трудового договора с начальником управления по градостроительной деятельности администрации Пскова Алексеем Саенко, вопрос согласования кандидатуры Елены Крючковой для назначения на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад компенсирующего вида № 48 «Лучик», новые тарифы на услуги псковских бань, ряд кадровых и имущественных вопросов.

Кроме того, народные избранники внесут изменения в городской бюджет на 2022 год.