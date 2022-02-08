Скончался чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса в отставке Представительства МИД России в Пскове Вячеслав Николаев

18:27, 08 февраля 2022, ПАИ

Представительство МИД России в Пскове с глубоким прискорбием извещает, что 7 февраля 2022 года скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса в отставке Николаев Вячеслав Геннадьевич. Об этом сообщает пресс-служба администрации Псковской области

Вячеслав Николаев родился 24 августа 1953 года в городе Опочка в Псковской области. В 1978 году окончил Псковский государственный педагогический институт им. Кирова.

Вячеслав Геннадьевич начал свой дипломатический путь в 1993 г. В 1996 г. стал первым руководителем Представительства МИД России

в Пскове, впоследствии также возглавляя его в 2003-2006 гг. и 2009-2011 гг. В его послужном списке — работа старшим советником в Посольстве России в Латвии в 1999-2003 гг., руководство Генеральным консульством России в Лиепае (Латвия) в 2011-2015 гг., руководство Генеральным консульством России в Баренцбурге на норвежском острове Шпицберген – в 2006-2008 гг. и 2015-2018 гг. С 2019 г. находился в отставке.

За время работы Вячеслав Геннадьевич зарекомендовал себя добрым и отзывчивым человеком, опытным руководителем, которого отличали профессионализм, трудолюбие и ответственное отношение к порученному делу.

Светлая память о В.Г.Николаеве навсегда останется в сердцах его коллег и товарищей. Коллектив Представительства выражает искренние соболезнования родным и близким.

Прощание состоится в Пскове 9 февраля в 9:30 в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу (ул. Карла Маркса, 36).