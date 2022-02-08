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В ПсковГУ проходит Конгресс молодых учёных Псковской области

На Конгрессе молодых учёных в ПсковГУ обсудили знаковые мероприятия 2021 года, объявленного Годом науки и технологий

На базе ПсковГУ сегодня, 8 февраля, проходит Конгресс молодых учёных Псковской области, приуроченный к празднованию Дня российской науки. Об этом сообщает пресс-служба учебного заведения.

Гости мероприятия, в число которых вошли представители исследовательских школ региональных вузов – преподаватели, аспиранты и студенты, обсудили результаты и знаковые мероприятия 2021 года, объявленного Годом науки и технологий. В частности, была озвучена информация о том, что в России состоялось более 6,5 тысячи мероприятий, посвящённых центральной тематике. Они прошли во всех регионах России, в них приняло участие более 12,2 млн человек в офлайн-формате и 275 млн в онлайн-формате.

Программу конгресса продолжило представление регионального научно-образовательного математического центра СЗФО ведущими учёными-математиками: директором физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, доктором физико-математических наук, профессором Андреем Райгородским и заведующим кафедрой теоретической механики МФТИ, доктором физико-математических наук Сергеем Соколовым.

Добавим, что конгресс завершат популярные лекции, которые пройдут в аудитории им. И. Кикоина. Лекции для студентов и профессорско-преподавательского состава ПсковГУ прочитали Андрей Райгородский и Сергей Соколов. Все мероприятия доступны для просмотра на странице ПсковГУ во «ВКонтакте» и на YouTube-канале вуза.

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