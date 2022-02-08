В Локне полиция раскрыла кражу металлических листов из подвального помещения

22:27, 08 февраля 2022, ПАИ

Сотрудники отделения полиции по Локнянскому району по горячим следам раскрыли кражу, сообщает газета «Восход».

В ночь с 30 на 31 января на улице Первомайской, д. 45а украли металлические листы, закрывающие подвальные помещения.

В 7 часов утра один из жителей дома сообщил о краже в полицию. Сразу же на место происшествия прибыл наряд из двух человек. Получив сообщение о произошедшем, сотрудники отделения полиции по Локнянскому району провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личности подозреваемых.

Об этом сообщили в письме редакции жители посёлка Локня.