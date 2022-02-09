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Политика

Стало известно, кто из депутатов вошёл в топ-30 медиарейтинга псковских политиков, чиновников и общественников

Депутаты Псковского областного Собрания активно присутствуют в медиаповестке региона. Однако из 26 депутатов в региональный топ-30 медиарейтинга псковских политиков, чиновников и общественников за январь 2022 года вошли только шестеро, сообщает «Псковская правда», которая составила этот рейтинг на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Так, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов оказался на 13-й позиции рейтинга. В топ-30 также вошли его заместители в областном парламенте Армен Мнацаканян (20-е место), Юрий Сорокин (23-е место), Александр Братчиков (26-е место) и Игорь Дитрих (30-е место). А депутат, лидер регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский занял 24-е место в медиарейтинге.

Отмечается, что ведущие позиции в рейтинге по итогам января занимают депутаты-единороссы. В топ-30 нет, например представителей КПРФ, «Справедливой России», ЛДПР.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».

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