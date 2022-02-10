Из-за неисправности дымовой трубы в Невельском районе горела хозпостройка

09:09, 10 февраля 2022, ПАИ

9 февраля в деревне Усть-Долыссы Невельского района на улице Пролетарской из-за неисправности дымовой трубы произошло возгорание хозяйственной постройки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В результате возгорания огнем повреждена стропильная система чердака и кровля на площади 16 квадратных метров.

Напомним, что в тот же день в Великих Луках на Октябрьском проспекте, 198 горело производственное помещение на территории бывшего льнокомбината.