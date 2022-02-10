Из-за неисправности дымовой трубы в Невельском районе горела хозпостройка
9 февраля в деревне Усть-Долыссы Невельского района на улице Пролетарской из-за неисправности дымовой трубы произошло возгорание хозяйственной постройки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В результате возгорания огнем повреждена стропильная система чердака и кровля на площади 16 квадратных метров.
Напомним, что в тот же день в Великих Луках на Октябрьском проспекте, 198 горело производственное помещение на территории бывшего льнокомбината.
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09 февраля 2022
В Великих Луках на Октябрьском проспекте сегодня горела кровля производственного помещения