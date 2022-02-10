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Проект псковского «Кванториума» о Софье Ковалевской получил спецприз всероссийского конкурса Terra Media

Творческая работа псковского «Кванториума» отмечена специальным призом всероссийского конкурса Terra Media. Жюри высоко оценило stories-сериал о Софье Ковалевской, созданный детской командой технопарка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Организаторы поставили перед участниками задачу рассказать о знаменитом земляке. Псковские ребята — представители креативной медиагруппы — выбрали известного ученого, математика и физика Софью Ковалевскую. Вместе с педагогами создали сценарий, распределили роли, собрали реквизит. Все серии отсняты за один день, но вот на монтаж ушло гораздо больше времени.

В трех сериях команда показала, какой путь пришлось пройти Софье Ковалевской, чтобы стать известным ученым.

«Нам приятно, что работу заметили, что наши кванторианцы почерпнули для себя что-то новое, а другие люди узнали, что в Псковской области жила знаменитый математик. Ближайший медиафест (федеральный конкурс) будет летом, будем стараться участвовать», — отметила специалист «Кванториума» Зоя Павлова.

Всероссийский конкурс Terra Media реализуется с использованием средств гранта президента Российской Федерации.

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