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Общество

Детское отделение открылось в инфекционной больнице в Великих Луках

Фото instagram-аккаунт pskoblinf.

10 февраля в филиале «Великолукский» Псковской областной инфекционной клинической больницы открылось детское инфекционное отделение, сообщает в своем Instagram-аккаунте медицинское учреждение.

Идея создания детского отделения в Великих Луках активно прорабатывалась с лета 2021 года. 

«Планы были перенесены на более поздний срок в связи с осложнением санитарно - эпидемиологической обстановки и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией осенью 2021 года. Так называемая четвертая волна COVID-19 характеризовалась тяжелыми и крайне тяжёлыми формами болезни взрослого населения, потребовавшая расширение реанимационных отделений.Теперь, новый штамм коронавируса «омикрон» отличается тем, что среди пациентов существенным образом возросло количество детей абсолютно всех возрастов. Нынешняя реальность потребновала конкретных мер, которые и были приняты», - отмечается в сообщении.

За счёт перераспределения взрослого коечного фонда, удалось создать отделение на 15 коек, готовое принять первых маленьких пациентов филиала «Великолукский». В начальном периоде работы лечением детей займется комбинированная команда педиатров инфекционной больницы, в том числе из Пскова.

По мнению заместителя главного врача по педиатрии Елены Карзановой, открытие детских мест является важнейшим и своевременным решением, поддержанным Комитетом по здравоохранению Псковской области.

 

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