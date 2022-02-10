Второй магазин Familia откроется в Пскове

09:44, 11 февраля 2022, ПАИ

Федеральный off-price-ретейлер Familia откроет магазин в торговом центре «Максимус» в Пскове. Он станет вторым магазином сети в городе, сообщили Псковскому агентству информации в отделе Familia по связям со СМИ.

Для покупателей будет доступен широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров, товаров для дома и спорта, игрушек, бытовой электроники от известных мировых и российских брендов со скидками до 85%.

Familia – один из крупнейших российских ретейлеров off-price формата. На сегодняшний день в магазинах сети представлены более чем 5000 брендов из 45 стран мира, многие модели продаются в единичном экземпляре, ассортимент каждого магазина является уникальным и обновляется раз в несколько дней.

В Пскове магазин Familia уже открыт в ТРЦ Fjord Plaza.