В Пскове и Великих Луках изъяты фальшивые купюры
В Пскове и Великих Луках изъяты банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
9 февраля в Пскове в магазине на улице Коммунальной была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. 10 февраля в великолукском финансовом учреждении изъяли банкноту номиналом две тысячи рублей с признаками подделки. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
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