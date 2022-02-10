В Пскове и Великих Луках изъяты фальшивые купюры

10:07, 11 февраля 2022, ПАИ

В Пскове и Великих Луках изъяты банкноты с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 февраля в Пскове в магазине на улице Коммунальной была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. 10 февраля в великолукском финансовом учреждении изъяли банкноту номиналом две тысячи рублей с признаками подделки. По данным фактам возбуждены уголовные дела.