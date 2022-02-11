Еще одна псковская пенсионерка стала жертвой мошенников

12:56, 11 февраля 2022, ПАИ

В Пскове возбуждено очередное уголовное дело по факту мошенничества в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 72-летней псковичке в период с 7 по 9 февраля звонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов из Москвы. Он сообщил, что пожилой псковичке якобы полагается солидная компенсация за ранее приобретенные некачественные лекарственные средства. И для этого нужно оплатить комиссионный сбор.

Пенсионерка перевела через банкомат на указанный ей счет более 35 тысяч рублей. Через некоторое время мнимый правоохранитель позвонил снова и заявил, что требуется внести дополнительную сумму. Тогда горожанка поняла, что ее вводят в заблуждение мошенники, и не стала переводить деньги. Она обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.