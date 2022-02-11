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Общество

20 планирующих переезд в Псковскую область соотечественников позвонили на специальную горячую линию

11 февраля в Псковской области работала горячя линия для соотечественников и участников региональной программы переселения. Ее организовал региональный комитет по труду и занятости совместно с управлением по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

За время ее работы поступило более 20 звонков. Соотечественников, планирующих переселиться на постоянное место жительства в Псковскую область, интересовали вопросы, связанные с порядком прохождения медицинского освидетельствования, получения полиса обязательного медицинского страхования, возможности пройти переобучение по дистанционной программе образовательной организации за пределами региона, использование и замена водительских удостоверений иностранных государств.

Обратившимся даны разъяснения на вопросы согласно действующему законодательству: что такое РВП и обязательно ли его получение, нужно ли участникам программы оформлять вид на жительство, кто относится к членам семьи участника госпрограммы, нужно ли менять свидетельство участника государственной программы в случае изменения личных данных.

Одним из интересных вопросов, прозвучавших в рамках консультаций, стал вопрос членства в общественной организации лица со статусом соотечественника.

«По итогам каждого разговора будет проведена персональная работа с обратившимся, оказана всесторонняя помощь в решении вопроса и поддержка при устройстве на постоянное место жительства в Псковской области», — прокомментировал итоги работы горячей линии и. о. председателя комитета по труду и занятости Псковской области Сергей Логачев.

 

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