Больше денег – больше безопасности. 62-я сессия Псковской гордумы

19:01, 11 февраля 2022, ПАИ

Сегодня, 11 февраля, депутаты Псковской городской Думы после продолжительного новогоднего перерыва провели первую в этом году сессию. Всего парламентарии рассмотрели почти 40 вопросов. Самой же обсуждаемой темой стала безопасность в образовательных учреждениях города, которая рассматривалась в связи с недавними инцидентами, когда дети самовольно покинули дошкольные учреждения. О том, как проходила очередная 62-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва, – в репортаже Псковского агентства информации.

Пандемия пандемией, а работать нужно

Свою корректировку в работу муниципального парламента внесла пандемия. Во-первых, из 25 народных избранников на сессии смог присутствовать лишь 21. Однако кворум был, и заседание состоялось. Во-вторых, для того чтобы попасть на заседание, депутаты и участники сессии должны были предъявить либо документ о вакцинации, либо документ о перенесённом заболевании коронавирусом в течение года. Лица с медотводом от прививки должны были предоставить не только медотвод, но и ПЦР-тест. Всем участникам в обязательном порядке мерили температуру.

Для того чтобы каждый гражданин смог посмотреть за ходом работы депутатского корпуса, была организована онлайн-трансляция сессии на странице Telegram-канала Псковской городской Думы.

Расходы городского бюджета увеличиваются

Одним из первых вопросов, который рассмотрели депутаты гордумы, стало внесение изменений в решение Псковской городской Думы от 24 декабря «О бюджете города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

С докладом выступила начальник финансового управления администрации Пскова Тамара Винт. Она отметила, что этот вопрос был внесён в повестку сессии в связи с распределением остатков на счёте бюджета города, в том числе остатки дотации на поддержку мер обеспечения сбалансированности бюджета. «В конце года мы получили дотации, деньги остались, и мы направили их на те цели, которые обязаны выполнить в рамках соглашений», – уточнила она.

Расходы бюджета Пскова на 2022 год увеличиваются на 58 миллионов 334,4 тысячи рублей, при этом в 2023-2024 годах расходы остаются без изменений, уточнила Тамара Винт. В частности, средства направят на обустройство катков в Детском парке и на стадионе «Машиностроитель», школу на улице Киселёва, 10, реконструкцию Красноармейской и Ольгинской набережных, улицы Леона Поземского, обустройство скейт-парка и другие цели.

В итоге после непродолжительных обсуждений предложенные изменения поддержали 20 депутатов, один воздержался.

Банный вопрос

Также одной из важнейших тем, рассматриваемых на сессии, стал вопрос об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями МП города Пскова «Банно-прачечный комбинат».

Согласно документу, тарифы на помывку в муниципальных банях Пскова не повышались последние два года, между тем за это время увеличились коммунальные платежи за тепло- и водоснабжение. Поэтому было принято решение предложить повысить тарифы.

Докладчики по этому вопросу отметили, что предложено повысить тарифы на 30 рублей в будние и выходные дни. При этом сохраняются льготы для детей до 7 лет и пенсионеров.

Глава администрации Пскова Борис Елкин подчеркнул, что рост цен за вход на 30 рублей не обеспечивает покрытие себестоимости одной помывки человека. «Если мы выставим тариф, который действительно необходим, мы получим обратный эффект: граждане просто не смогут помыться, потому что это будет крайне дорого», – сказал он.

По его мнению, главная задача на данный момент – разблокировать счета банно-прачечного комбината, поскольку сегодня предприятие имеет множество задолженностей. «Чтобы дальше этого не случалось, необходимо выравнивание кассового разрыва. Будем давать предприятию субсидию, возмещать недополученные доходы… Все на бюджет мы положить не можем, поэтому и рост тарифа тоже необходим», – пояснил Борис Елкин.

Проект поддержали 16 депутатов, пятеро воздержались, против не проголосовал никто из депутатов.

Кадры решают всё

Дальше в ходе сессии депутаты рассмотрели ряд кадровых и имущественных вопросов.

Во-первых, народные избранники продлили срок исполнения обязанностей трём руководителям учреждений образования в Пскове. Одобрение от депутатов получили заведующая детским садом № 57 «Маленькая страна» Ольга Казакова, директор спортивной школы «Гармония» Римма Мухтарова и заведующая детским садом комбинированного вида № 54 «Колобок» Ирина Кокорева.

Во-вторых, депутаты по итогам тайного голосования единогласно согласовали кандидатуру Елены Крючковой на должность заведующего детским садом № 48 «Лучик», ранее исполнявшей обязанности заведующего дошкольным учреждением.

Также народные избранники единогласно согласовали награждение медалью «За заслуги перед Псковом» режиссёра Дома офицеров Анну Дмитриеву, которую представили к награде за большой вклад в развитие культуры Пскова и гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, многолетний добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с 55-летием.

Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о согласовании кандидатуры Алексея Саенко на должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова. Для согласования вопроса депутаты попросили озвучить доклад, поскольку это «одна из ключевых должностей в городе». Слово передали главе администрации Пскова Борису Елкину.

«От нас [администрации Пскова. – ПАИ] поступило предложение назначить на эту должность Алексея Саенко. Может быть, кому-то покажется, что его возраст достаточно невелик, но у него большой опыт. Честно скажу, с ним я знаком по прошлому месту работу [комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. – ПАИ]. Он зарекомендовал себя как квалифицированный специалист в области строительства, в том числе в градостроительной деятельности. Хочу отметить, что Алексей Саенко уже не первый месяц исполняет обязанности начальника управления, он активный, профессиональный специалист», – отметил во время сессии Борис Елкин.

В итоге кандидатуру Алексея Саенко внесли в бюллетень для тайного голосования, по итогам которого 19 депутатов поддержали решение о согласовании кандидатуры Алексея Саенко на должность начальника управления, а двое проголосовали против. Таким образом, большинством голосов было принято решение согласовать кандидатуру Алексея Саенко на должность начальника управления по градостроительной деятельности администрации Пскова.

Нет в жизни ничего важнее, чем дети!

В завершение сессии депутаты рассмотрели самый важный вопрос – безопасность детей в образовательных учреждениях города.

В январе прошлого года в Пскове произошло два случая, когда дети самовольно покинули дошкольные учреждения. Так, 24 января два пятилетних ребёнка ушли из детсада и совершили путешествие через весь город. Спустя три дня трёхлетний мальчик покинул детский сад и сам пришёл домой.

В рамках обсуждения этого вопиющего случая глава Пскова Елена Полонская сообщила, что по данному факту прокуратура провела проверку, виновные установлены, им предъявили представления. «Мы, со своей стороны, на сессии городской Думы приняли решение о выделении дополнительных средств на установку нового ограждения в детском саду «Искорка», кроме того, будет проведён мониторинг всех образовательных учреждений, на основе которого мы составим план реализации мер антитеррористической безопасности, в рамках которого будет предусмотрена замена ограждений и установка видеокамер на территории наших образовательных учреждений», – сказала глава муниципалитета.

Она также отметила, что при принятии бюджета города на следующий год депутаты предусмотрят выделение денег на реализацию этого плана.

«Безусловно, оправданий данным случаям нет. В первом случае, когда ушли два пятилетних ребёнка, – недосмотр со стороны персонала. Прокуратура данный факт установила. Во втором случае есть наличие дефекта ограждения в детском саду, руководству необходимо было предпринять своевременные меры для ремонта ограждения. Дело в том, что жители привыкли сокращать путь в дошкольное учреждение, в итоге образовалась дыра в заборе, через которую ходили взрослые и через которую ушёл ребенок, – заметила Елена Полонская. – Меры и представления внесены в адрес виновных лиц, работа по недопущению таких ситуаций будет вестись. Мы приняли решение полностью заменить там ограждение».



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов













































Слово также предоставили исполняющему обязанности заместителя главы администрации Пскова Алексею Несмашному. Он уточнил, что сообщение о пропаже детей из дошкольной группы школы № 47 поступило в полицию только спустя час.

«Была проведена проверка, в ходе которой выявили, что в дошкольном учреждении были нарушения внутреннего распорядка, в частности были открыты ворота, через которые дети и покинули территорию детского сада, – рассказал Алексей Несмашный. – О самовольном выходе с территории учреждения в полицию сообщили только через час, до этого поиски детей вели силами образовательного учреждения, в силу чего возникла реальная угроза жизни и здоровью детей. Слава богу, всё обошлось».

Он добавил, что воспитатели дошкольной группы школы № 47 получили выговоры за самовольный уход детей. Замечание также объявили руководителю структурного подразделения по вопросам дошкольного образования учреждения. Рассматривается вопрос о вынесении дисциплинарного взыскания в отношении директора школы № 47. Кроме того, внеплановый ведомственный контроль проводился также в связи с уходом ребёнка из детсада № 28, где через отверстие в заборе ещё один ребёнок покинул детсад. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности руководства и воспитателей и этого учреждения.

«Случай вопиющий, он обнажил проблему недофинансирования текущего ремонта дошкольных и школьных учреждений. Обычно при выборе финансирования, куда направить, руководители учреждений всегда выбирают те объекты, которые более кричащие. Для детского сада № 28 выбиралось финансирование пищеблока, либо асфальтирование, либо теневые навесы, а ограждение – это потерпит. Но видите, что уже терпеть нельзя, надо принимать меры, этот случай подтолкнул к созданию некой программы, в которой будет отражена последовательность финансирования замены ограждающих конструкций в детских садах и школах», – высказался о проблеме депутат Григорий Стороненков.

В дискуссию вступил и глава администрации Пскова Борис Елкин. Он подчеркнул, что меры безопасности в детских садах города, несомненно, нужно усиливать, но также необходимо проводить разъяснительную работу с воспитателями и родителями, чтобы не допустить самовольного ухода детей из дошкольного учреждения. «Чтобы прекратить порочную практику самовольного ухода детей, администрация будет выделять больше средств на меры обеспечения безопасности», – добавил Борис Елкин.

После долгих обсуждений депутат гордумы Любовь Николаева решила поднять вопрос и о заработной плате сотрудников образовательных учреждений.

«Давайте введём муниципальную надбавку, как в Петербурге и Москве», – предложила она.

Предложение Любови Николаевой поддержал её коллега, депутат Денис Иванов.

В ходе обсуждения выступил глава администрации Пскова Борис Елкин. Он подчеркнул, что этот вопрос будет проработан, но средства для реализации потребуются большие. «Количество воспитателей и учителей, которые работают у нас в городе, – это не одна тысяча человек. Даже надбавка в размере одной тысячи рублей в месяц – это сотни миллионов. Вопрос о надбавке абсолютно правильный, заработная плата сотрудников сферы образования у нас оставляет желать лучшего, некоторым приходится работать в двойную и даже тройную смену, но этот вопрос глобальный, его нужно поднимать на уровне области и даже на федеральном. Мы как муниципалитет это отдельно не решим», – подчеркнул Борис Елкин.

Он добавил, что после обсуждения проблемы на уровне города и определения точных цифр нужно вынести вопрос на уровень региона или даже Федерации.

В итоге после обсуждения этого предложения депутаты приняли решение вынести этот вопрос на следующее заседание комитета по социальным вопросам и молодёжной политике Псковской городской Думы.