Омикрон выявлен в 84 регионах России
Штамм омикрон зафиксирован в 84 регионах России. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
По состоянию на 11 февраля текущего года, в России количество госпитализаций за сутки – 19 281 человек: уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,85 %. Снижение госпитализаций произошло в 38 субъектах, ситуация осталась без изменений в одном регионе. Увеличение госпитализаций произошло в 46 регионах.
Выздоровело от коронавируса за сутки 112 236 человек, или на 5,8 % больше в сравнении с 10 февраля. Выявлено 203 949 новых случаев. За сутки умерли 722 человека.
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