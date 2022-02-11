Омикрон выявлен в 84 регионах России

20:44, 11 февраля 2022, ПАИ

Штамм омикрон зафиксирован в 84 регионах России. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

По состоянию на 11 февраля текущего года, в России количество госпитализаций за сутки – 19 281 человек: уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 0,85 %. Снижение госпитализаций произошло в 38 субъектах, ситуация осталась без изменений в одном регионе. Увеличение госпитализаций произошло в 46 регионах.

Выздоровело от коронавируса за сутки 112 236 человек, или на 5,8 % больше в сравнении с 10 февраля. Выявлено 203 949 новых случаев. За сутки умерли 722 человека.