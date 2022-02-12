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Спорт

Спортивный клуб единоборств откроется в селе Ляды Плюсского района

Фото здесь и далее газеты "Плюсский край".

В селе Ляды Плюсского района готовится к открытию спортивный клуб единоборств «Рысь», пишет газета «Плюсский край».

Юные спортсмены уже успели оценить новый спортивный клуб. В открытии клуба примут участие заместитель главы района по соцопросам Наталья Иванова, глава сельского поселения Лядская волость Рагим Алимов, директор Лядской средней школы Елена Мохова и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова. Кроме того, ожидаются показательные выступления спортсменов из Пскова и Кингисеппа.

Отметим также, что в селе Ляды этот спортклуб станет единственным помещением, где дети смогут заниматься спортом.

Инициатором создания первого в Плюсском районе клуба единоборств стал Дмитрий Зубарев. Напомним, Дмитрия Зубарева и его сыновей Ивана, Александра и Георгия выдвинули на премию «Народное признание – 2021» в номинации «Рекорд» за успешное представление Плюсского района на различных спортивных площадках.

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