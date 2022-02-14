Заболеваемость COVID-19 в Псковской области выросла на 80%

07:39, 14 февраля 2022, ПАИ

Рост темпов распространения заболеваемости коронавирусом в Псковской области на прошедшей неделе составил свыше 80%. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

С начала пандемии в регионе подтвердились 83 236 случаев COVID-19, в том числе 862 — за минувшие сутки. В настоящее время на лечении находятся 9716 человек, из них 9207 — на амбулаторном. Всего выздоровели 73 450 жителей Псковской области, из них 159 — за минувшие сутки. Умерли 1504 пациента.