Александр Киселёв - об уборке в районах: Баки носим на руках
Директор филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») Александр Киселёв в эфире проекта «Псковский телеграм Online» рассказал об уборке мусора в районах Псковской области в сложных погодных условиях.
Он отметил, что практически всю зиму в районах была очень сложная ситуация и баки буквально приходилось носить на руках. По словам Александра Киселёва, работники даже снимали крышки и возили баки как на санках. Также он рассказал, что машины «Экопрома» в сложных ситуациях помогали машинам автолюбителей во дворах выехать из рыхлого снега.
«Вчера сам ездил и проверял город Печоры. Не просто катался, а именно проверял точки. Сложно заехать и выехать, потому что эта наледь машину сбрасывает с колеи. У нас есть уже несколько аварий за две последние недели. Но мы справляемся, убирать все равно надо», – рассказал руководитель филиала.
«Мы, конечно, не идеальные, спасибо большое, на самом деле не всё так гладко, но мы каждую ситуацию исправляем», – отметил Александр Киселёв.
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