Нашествие води, карелов, ижорцев: дни финно-угорской культуры прошли на берегу Чудского озера

23:07, 14 февраля 2022, ПАИ

В прошедшие выходные на берегу Чудского озера в Гдовском районе прошли дни финно-угорской культуры. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

«Культурное нашествие води, карелов, ижорцев и ингерманландцев в Гдове сопровождалось стихами, песнями и играми», – рассказали в редакции.

На мероприятие приехали не только жители Псковской области, но и гости из Кингисеппского района Ленинградской области, из Санкт-Петербурга, Карелии и населённых пунктов, где проживают представители финно-угорских народов. Сразу на нескольких выставках в Гдовском музее истории края можно было познакомиться с разнообразием народов, населяющих берега Балтики и Причудье, Карельский перешеек, земли Коми. Гостей встречала переехавшая из Сыктывкара директор Гдовской средней школы Людмила Ефимова.

В музейном зале выставили картины, написанные на невских берегах, посвящённые 800-летию Александра Невского, варежки северных народов, предметы быта ижорских и водских семей, снасти рыбацкого промысла. В центре досуга и культуры демонстрировали мультфильмы о легендах края Коми, водили хороводы и мастерили кукол.