Житель Локнянского района угрожал убить соседку из страйкбольного пистолета
60-летний житель Локнянского района угрожал убить соседку из страйкбольного пистолета, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.
8 января у нетрезвого мужчины внезапно возникла личная неприязнь к жильцам соседней квартиры. Мужчина взял страйкбольный пистолет, внешне напоминающий боевой пистолет ПМ, с которым отправился к соседям. После чего он направил оружие на девушку, которая открыла дверь, и заявил, что намерен её застрелить.
В ходе судебного разбирательства от потерпевшей поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ввиду их примирения. Никаких претензий девушка к соседу не имеет.
Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и прекратил дело в связи с примирением сторон.
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