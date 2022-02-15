Житель Локнянского района угрожал убить соседку из страйкбольного пистолета

16:31, 15 февраля 2022, ПАИ

60-летний житель Локнянского района угрожал убить соседку из страйкбольного пистолета, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

8 января у нетрезвого мужчины внезапно возникла личная неприязнь к жильцам соседней квартиры. Мужчина взял страйкбольный пистолет, внешне напоминающий боевой пистолет ПМ, с которым отправился к соседям. После чего он направил оружие на девушку, которая открыла дверь, и заявил, что намерен её застрелить.

В ходе судебного разбирательства от потерпевшей поступило ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении подсудимого ввиду их примирения. Никаких претензий девушка к соседу не имеет.

Суд освободил мужчину от уголовной ответственности и прекратил дело в связи с примирением сторон.