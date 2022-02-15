У псковичей осталось две недели, чтобы оформить участки с «временным» статусом

23:37, 15 февраля 2022, ПАИ

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Управление Росреестра по Псковской области напоминает, что 1 марта 2022 года земельные участки, которые имеют статус «временный», будут исключены из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Как сообщили Псковскому агентству информации в управлении, временный статус был предусмотрен статьёй 24 федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». Он не присваивается участкам с 1 января 2017 года. До этого с 1 марта 2008 года он присваивался новым, поставленным на государственный кадастровый учёт, но не прошедшим до конца процедуру регистрации права участкам и действовал в течение пяти лет. Если за это время владелец так и не зарегистрировал свои права, ему дают статус «аннулированный», а запись о таком объекте в ЕГРН становится архивной. Таким образом, с кадастрового учёта снимаются земельные участки, на которые не была осуществлена государственная регистрация права.

«На 25 января 2022 года в ЕГРН содержались сведения о 4 216 земельных участках, расположенных на территории Псковской области, со статусом «временный», – отметила начальник отдела ведения ЕГРН и повышения качества данных ЕГРН Елена Македонская.

При этом данная процедура, когда статус сведений о земельном участке в ЕГРН изменяется со временного на архивный, не является прекращением прав на такой земельный участок.

Присвоение сведениям о земельном участке статуса «архивные» не препятствует проведению в дальнейшем кадастровых работ в целях оформления прав на соответствующий земельный участок.

Для того чтобы проверить, какой статус земельного участка, необходимо запросить выписку из ЕГРН (получить её удобно онлайн через портал госуслуг). В выписке есть строка «Статус записи об объекте недвижимости». Они могут быть нескольких видов:

1) статус «учтённые» означает, что права на участок зарегистрированы надлежащим образом и вам не стоит беспокоиться о том, чтобы срочно переоформлять документы на него;

2) статус «ранее учтённые» говорит о том, что право у владельца на участок возникло в срок до 01.03 2008. В данном случае необходимо убедиться, что участок прошёл процедуру межевания и его границы зафиксированы на публичной кадастровой карте;

3) временный статус сведений о земельном участке, который означает, что процедура государственной регистрации права не завершена.