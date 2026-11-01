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Общество

XII Молодёжный форум «Доброволье.60» завершился в Псковской области

XII Молодёжный антинаркотический форум «Доброволье.60» завершил свою работу в Псковской области. Мероприятие проходило на территории паломнического центра Псково-Печерского монастыря. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

  • XII Молодёжный форум «Доброволье.60» завершился в Псковской области
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • XII Молодёжный форум «Доброволье.60» завершился в Псковской области
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • XII Молодёжный форум «Доброволье.60» завершился в Псковской области
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области
  • XII Молодёжный форум «Доброволье.60» завершился в Псковской области
    Фото: Министерство молодёжной политики Псковской области

В течение трёх дней более 100 волонтёров, педагогов и учащихся из 16 муниципалитетов региона работали над созданием будущего безопасного поколения.

Для участников организовали познавательные лекции, открытые диалоги с экспертами, практические тренинги и антинаркотические квесты. Кроме того, на форуме прошёл конкурс видеороликов антинаркотической социальной рекламы, где волонтёры смогли проявить свой творческий потенциал. Мероприятие завершилось презентацией проектных работ.

Организаторы отметили, что главная цель форума «Доброволье.60» – подготовить волонтёров-лидеров. Теперь свои знания ребята понесут в школы, колледжи и вузы по всей области.

Ведомство поблагодарило за поддержку министерство молодёжной политики региона и ресурсный центр добровольчества Псковской области.

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