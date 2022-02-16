9 лет проведёт в тюрьме виновник ДТП с тремя погибшими в Куньинском районе

19:07, 16 февраля 2022, ПАИ

Великолукский районный суд вынес приговор в отношении виновника ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает объединённая пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Авария произошла 9 июля 2021 года на дороге М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией. Мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем марки «Рено-Магнум» с полуприцепом и двигался в направлении города Великие Луки. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Форд-Фокус». В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля, в том числе ребёнок, погибли.

На судебном заседании подсудимый не признал вину. Он заявил, что в этот день осуществлял перевозку сборного груза из Москвы в Калининград и ехал с небольшой скоростью по своей полосе движения. По словам подсудимого, на расстоянии около 200 метров он увидел впереди двигающийся во встречном ему направлении «Форд-Фокус», который также ехал по своей полосе. В какой-то момент водитель «Рено» посмотрел в зеркало заднего вида, а после снова вперёд, но автомобиля «Форд» уже не увидел. В этот же момент произошло столкновение. До аварии он не совершал никаких манёвров и не выезжал на встречную полосу движения, указал подсудимый. По его словам, он никогда не употреблял наркотических средств.

Однако его вина подтверждается исследованными доказательствами. Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств, сроком на 3 года. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших.

Приговор в законную силу не вступил.

Полное видео с места аварии смотрите здесь.