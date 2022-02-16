Молодежи предлагают выделить стартовый пенсионный капитал

07:18, 17 февраля 2022, ПАИ

К пенсионной реформе хотят привлечь молодых людей, которым из-за моратория не удалось сформировать накопления. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает выделить данной категории граждан по 10 тыс. рублей в качестве стартового капитала в добровольной пенсионной системе. Об этом идет речь в позиции организации «Об инициативах по развитию пенсионного рынка», пишет газета «Известия».

Также в организации считают необходимым предусмотреть софинансирование со стороны государства добровольных взносов граждан. Такое поручение дал президент. О том же говорили и представители Минфина.

В РСПП отметили, что в качестве основного варианта обсуждается программа софинансирования, которая применяется к пенсионным накоплениям. В неё можно было вступить до 2015 года. Если человек сам перечисляет от 2 тыс. до 12 тыс. рублей в год, то государство удваивает эту сумму.

«Молодые люди не откладывают на будущую пенсию, поэтому перед нами стоит задача стимулировать их. Мотивировать планируется за счет софинансирования и стартового капитала в добровольной системе. И 10 тыс. рублей кажется в этом смысле разумной суммой, которая и отвечает задаче по стимулированию, и не провоцирует огромных трат бюджета. С учетом того, что у молодых людей много времени для формирования добровольной пенсии, эту сумму можно увеличить значительно, делая дополнительные взносы», — пояснил председатель комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию, президент СРО НАПФ Сергей Беляков.

Он подчеркнул, что в целом инициатива и по стартовому капиталу для молодежи, и по софинансированию одобрена. Проговаривается только сумма.

«Сейчас мы отправили нашу позицию в правительство, законодателям, ЦБ, в ведомства и будем всячески стремиться оформить ее в качестве законодательных инициатив», — добавил Сергей Беляков.