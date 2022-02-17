Контрабанду сигарет на 2,6 млн рублей пресекли в Усвятском районе

10:28, 17 февраля 2022, ПАИ

Контрабанду 89 коробок табачных изделий пресекли сотрудники таможни в Усвятском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В Усвятском районе в рамках контроля за ввозом и оборотом товаров сотрудники таможни остановили для проверки автомобиль FORD, водитель которого вез товары из Республики Беларусь в Санкт-Петербург.

Вместо указанной в товаросопроводительных документах разборной мебели в автомобиле оказалось 89 коробок с белорусскими сигаретами. Табачная продукция не была маркирована акцизными марками РФ и средствами идентификации. По предварительной оценке, стоимость задержанной партии 44,5 тысячи пачек сигарет превышает 2,6 млн рублей.

В настоящее время табачная продукция и транспортное средство переданы в территориальное подразделение УМВД России по Псковской области для принятия мер.