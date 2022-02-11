Лукашенко пообещал быть президентом вечно, если Запад «не снимет Белоруссию с мушки прицела»

16:07, 17 февраля 2022, ПАИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он будет вечным президентом, если Запад не прекратит «атаковать» Белоруссию и устраивать попытки переворота. Об этом пишет РИА Новости.

«Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станут тут переворачивать, как было в 2020 году, всё будет законно, аккуратно, всё (смена президента. – Ред.) будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом», - сказал Лукашенко журналистам.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

