Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Лукашенко пообещал быть президентом вечно, если Запад «не снимет Белоруссию с мушки прицела»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он будет вечным президентом, если Запад не прекратит «атаковать» Белоруссию и устраивать попытки переворота. Об этом пишет РИА Новости. 

«Если Запад коллективный снимет Беларусь с мушки прицела и не станут тут переворачивать, как было в 2020 году, всё будет законно, аккуратно, всё (смена президента. – Ред.) будет раньше, чем они хотят. Если будете нас атаковать, как в 2020 году, я буду вечным президентом», - сказал Лукашенко журналистам.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

11 февраля 2022

Фоторепортаж: 62-я сессия Псковской городской Думы
11 февраля 2022

Партпаноптикум. Новый выпуск «Псковского телеграма»
11 февраля 2022

49-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
11 февраля 2022

Началась 62-я сессия Псковской гордумы
10 февраля 2022

Глава Невельского района – о реформе местного самоуправления: Изменения назрели
09 февраля 2022

Михаил Ведерников вошел в число лидеров по упоминаемости в федеральных СМИ
09 февраля 2022

Стало известно, кто из депутатов вошёл в топ-30 медиарейтинга псковских политиков, чиновников и общественников
09 февраля 2022

Опубликован медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...