Из-за роста цен производители продуктов в России уменьшают упаковки

12:40, 18 февраля 2022, ПАИ

Производители уменьшают размер упаковки товаров для сохранения цен, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник в одной из розничных сетей.

Такое ухищрение при росте затрат на производство позволяет держать цены на прежнем уровне.

Например, ранее шоколад «Россия» от компании Nestle весил 85 граммов, теперь же его начали поставлять в упаковке по 82 грамма. Также снизился и объем растворимого кофе — с 95 граммов до 85.

В свою очередь, «Макфа» стала продавать макаронные изделия весом 400 граммов вместо 450, питьевые йогурты «Активиа» от Danone стали меньше на десять граммов — 260 против 270 ранее. Heineken ввела в ассортимент пиво в банке объемом 0,43 литра.