Аренда жилья на горнолыжных курортах России этой зимой увеличилась на 13%

20:25, 19 февраля 2022, ПАИ

Цены на аренду жилья на горнолыжных курортах России в декабре 2021 года – феврале 2022 года увеличились на 13 %, до 4,99 тыс. рублей за сутки, в сравнении с ситуацией годом ранее. Такие данные содержатся в исследовании российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру», которое есть в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что в среднем этой зимой туристы тратят на аренду жилья во время поездки в горы 19 тыс. рублей – это на 7 % больше, чем в прошлом сезоне. В среднем они едут на горнолыжные склоны на четверо суток – по сравнению с прошлым годом этот показатель не изменился.

В десятку востребованных курортов вошли Домбай, Эльбрус («Терскол»), Южно-Сахалинск («Горный воздух»), Белокуриха, Хвалынск, Белорецк и Байкальск («Гора Соболиная»).