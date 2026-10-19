В Новоржеве выбрали подрядчика для строительства внутрипоселкового газопровода

19:14, 19 октября 2026, ПАИ

Подрядную организацию для строительства внутрипоселкового газопровода в Новоржеве определили в рамках газификации города. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов провёл установочное совещание по газификации города. В нём приняли участие глава Новоржевского муниципального округа Любовь Трифонова, представители подрядной организации и псковских газовых компаний.

В ходе встречи участники договорились о взаимодействии, оперативном решении производственных вопросов и о контроле хода работ согласно плану-графику со стороны муниципалитета и АО «Газпром газораспределение Псков».

Отметим, в рамках программы развития газоснабжения и газификации Псковской области на 2021–2025 годы выполнены работы по проектированию, завершено строительство ГРС «Новоржев» Псковской области, газопровода-отвода протяжённостью 36 км и межпоселкового газопровода протяжённостью 4,4 км от ГРС «Новоржев» до города Новоржева.

«В настоящее время подрядная организация планирует приступить к геодезическим работам перед началом строительства внутрипоселкового газопровода в городе Новоржеве протяжённостью 12,7 км. Новые сети создадут возможность газификации 4 956 домовладений и 16 котельных в населённом пункте», – отметил Антон Дымов.