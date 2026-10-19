Псковичам перечислили важные критерии выбора образовательной программы

19:29, 19 октября 2026, ПАИ

При выборе образовательной программы важно обращать внимание на возможность получить официальный диплом, а также на использование налогового вычета и материнского капитала. Об этом в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рассказала руководитель образовательного направления Ольга Беляева.

«Первое, на что стоит смотреть, – возможность получить корочку, какой-то диплом. Это важно, чтобы работодатель потом мог найти в реестре, что вы действительно этот курс или программу проходили. Это первое, на что бы я обратила внимание. Второй важный момент – возможность вернуть 13 % либо использовать материнский капитал», – сказала она.

Беляева отметила, что это важные моменты в любой образовательной программе. По её словам, сама она также отдаёт предпочтение офлайн-формату обучения.