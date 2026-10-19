В Пскове приставы нашли должника по объявлению о продаже автомобиля

19:25, 19 октября 2026, ПАИ

Судебные приставы в Пскове нашли скрывавшегося от долгов 27-летнего мужчину благодаря его объявлению о продаже автомобиля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В отношении псковича на исполнении в службе находилось 81 производство по различным категориям задолженностей, в том числе по штрафам Госавтоинспекции. Общая сумма долга составила 490 тысяч рублей. Среди взысканий был и штраф по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Мужчина уклонялся от погашения долгов и игнорировал вызовы в подразделение, поэтому его объявили в исполнительский розыск. Зацепку приставам подарил сам должник: сотрудники межрайонного отделения судебных приставов по розыску должников, их имущества и детей обнаружили в интернете объявление о продаже автомобиля, размещённое разыскиваемым мужчиной. Приставы связались с продавцом под видом потенциальных покупателей, договорились о встрече и отправились осматривать машину. Когда мужчина приехал на условленное место, вместо покупателей его ждали сотрудники службы.

Разыскиваемого доставили в отделение судебных приставов. Ранее должника надлежащим образом уведомили, арестовали его расчётные счета в банках, запретили выезд за пределы России и совершать регистрационные действия с транспортом, а также вынесли штраф за несвоевременную оплату 46,5 тысячи рублей.