Подвели итоги двухчасового телефонного разговора Путина и Макрона
Путин провёл почти двухчасовой телефонный разговор с президентом Франции Макроном. О чём говорили лидеры двух стран, подытожил Telegram-канал «Лента дня»:
- Путин и Макрон выразили серьёзную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки в Донбассе;
- Путин назвал причиной эскалации провокации украинских силовиков. Он также обратил внимание на «накачку» Украины современными вооружениями и боеприпасами со стороны НАТО;
- Путин вновь заявил, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, отказывается от реализации Минских соглашений;
- лидеры двух стран условились продолжать контакты на различных уровнях;
- Франция заявила, что не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину.
Макрон и Путин договорились организовать в ближайшие часы встречу рабочей группы, чтобы прекратить огонь в Донбассе, передаёт Елисейский дворец.
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