Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Подвели итоги двухчасового телефонного разговора Путина и Макрона

Владимир Путин заявил, что Киев лишь имитирует переговорный процесс. Фото Ferra

Путин провёл почти двухчасовой телефонный разговор с президентом Франции Макроном. О чём говорили лидеры двух стран, подытожил Telegram-канал «Лента дня»:

  • Путин и Макрон выразили серьёзную озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки в Донбассе; 
  • Путин назвал причиной эскалации провокации украинских силовиков. Он также обратил внимание на «накачку» Украины современными вооружениями и боеприпасами со стороны НАТО;
  • Путин вновь заявил, что Киев лишь имитирует переговорный процесс, отказывается от реализации Минских соглашений;
  • лидеры двух стран условились продолжать контакты на различных уровнях;
  • Франция заявила, что не рассматривает вариант отправки своих военных на Украину.

Макрон и Путин договорились организовать в ближайшие часы встречу рабочей группы, чтобы прекратить огонь в Донбассе, передаёт Елисейский дворец.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

20 февраля 2022

Подвели итоги двухчасового телефонного разговора Путина и Макрона
11 февраля 2022

Фоторепортаж: 62-я сессия Псковской городской Думы
11 февраля 2022

Партпаноптикум. Новый выпуск «Псковского телеграма»
11 февраля 2022

49-й выпуск «Псковского телеграма» готовится к эфиру
11 февраля 2022

Началась 62-я сессия Псковской гордумы
10 февраля 2022

Глава Невельского района – о реформе местного самоуправления: Изменения назрели
09 февраля 2022

Михаил Ведерников вошел в число лидеров по упоминаемости в федеральных СМИ
09 февраля 2022

Стало известно, кто из депутатов вошёл в топ-30 медиарейтинга псковских политиков, чиновников и общественников

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...