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Экономика

На 3% сократилось производство продукции сельского хозяйства в Псковской области

Производство продукции сельского хозяйства в Псковской области относительно 2020 года уменьшилось на 3% (по России – на 0,9%), что было обусловлено сокращением производства продукции животноводства (на 2%) и растениеводства (на 8,7%). Об этом сообщает Псковстат.

В 2021 году в хозяйствах всех категорий Псковской области произведено: скота и птицы на убой (в живом весе) - 359 тыс. тонн (на 3,6% меньше, чем в предыдущем году), молока  - 205 тыс. тонн (на 0,8% больше, чем в предыдущем году), яиц - 84 млн  штук (на 2,5% меньше, чем в предыдущем году).

Прирост производства молока обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве составил 81%.

По предварительным данным в 2021 году в Псковской области собрано: зерна – 147 тыс. тонн, картофеля – 122 тыс. тонн, овощей (открытого и защищенного грунта) – 30 тыс. тонн.

Основными производителями зерна по-прежнему остаются сельскохозяйственные организации. Их доля в производстве зерна составила 96%. Производство картофеля и овощей традиционно сосредоточено в основном в хозяйствах населения, которыми выращено 63% общего сбора картофеля и 64% овощей открытого грунта.

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