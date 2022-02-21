36 983 рубля составляет средняя стоимость строительства квадратного метра в Псковской области

12:14, 21 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году в Псковской области средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением) составила 36 983 рубля. Об этом сообщает Псковстат.

В 2021 году в Псковской области построено 2 150 жилых домов общей площадью 315 тыс. кв. метров. Наибольший объем построенного жилья (74%) приходился на индивидуальных застройщиков. Они возвели 2 129 домов общей площадью 232 тыс. кв. метров.

В 2021 году, как и в предыдущие годы, наибольший объем жилищного строительства наблюдался в Псковском районе, Пскове и Великих Луках, на долю которых приходится почти две трети (62%) от общей площади введенного жилья.

Также в регионе в прошлом году построены и реконструированы два детских сада для детей в возрасте до трех лет в Пскове на 390 мест, гостиницы в Пскове на 220 мест, торгово-офисный центр в Островском районе, спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки) в Дновском, Плюсском районах и Пскове, медицинские центры в Острове и Великих Луках, газовые сети в 13 районах области, в Пскове и Великих Луках протяженностью 73,9 км.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 2021 году составил 26,1 млрд рублей, или 101,8% (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года (по России – 106%).