Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

36 983 рубля составляет средняя стоимость строительства квадратного метра в Псковской области

В 2021 году в Псковской области средняя стоимость строительства одного квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых домах квартирного типа (без пристроек, надстроек и встроенных помещений и без жилых домов, построенных населением) составила 36 983 рубля. Об этом сообщает Псковстат.

В 2021 году в Псковской области построено 2 150 жилых домов общей площадью 315 тыс. кв. метров. Наибольший объем построенного жилья (74%) приходился на индивидуальных застройщиков. Они возвели 2 129 домов общей площадью 232 тыс. кв. метров.

В 2021 году, как и в предыдущие годы, наибольший объем жилищного строительства наблюдался в Псковском районе, Пскове и Великих Луках, на долю которых приходится почти две трети (62%) от общей площади введенного жилья.   

Также в регионе в прошлом году построены и реконструированы два детских сада для детей в возрасте до трех лет в Пскове на 390 мест, гостиницы в Пскове на 220 мест, торгово-офисный центр в Островском районе, спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки) в Дновском, Плюсском районах и Пскове, медицинские центры в Острове и Великих Луках, газовые сети в 13 районах области, в Пскове и Великих Луках протяженностью 73,9 км.

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», в 2021 году составил 26,1 млрд рублей, или 101,8% (в сопоставимых ценах) к уровню предыдущего года (по России – 106%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

21 февраля 2022

36 983 рубля составляет средняя стоимость строительства квадратного метра в Псковской области
21 февраля 2022

Почти до 34 тысяч рублей выросла средняя зарплата в Псковской области
21 февраля 2022

На 15,2% выросла стоимость минимального набора продуктов в Псковской области
21 февраля 2022

На 3% сократилось производство продукции сельского хозяйства в Псковской области
21 февраля 2022

На 4% вырос объём промышленного производства в Псковской области в 2021 году
18 февраля 2022

Количество безработных сократилось в Псковской области

18 февраля 2022

Сбер увеличил ставки по флагманским депозитам
18 февраля 2022

345 млн получат районы Псковской области для повышения оплаты труда бюджетников

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...