233 тысяч рублей на человека достиг оборот розничной торговли в Псковской области

15:02, 21 февраля 2022, ПАИ

В расчете на душу населения Псковской области оборот розничной торговли в 2021 году увеличился и составил 233 тысячи рублей (в 2020 году – 200 тысяч рублей), сообщает Псковстат.

Оборот розничной торговли в 2021 году вырос по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах на 7,9% (по России – на 7,3%).

В структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составила 47,7%, непродовольственных – 52,3%. По России также отмечалось преобладание непродовольственных товаров – на их долю приходилось 53%.

Сохранилась тенденция уменьшения доли продаж товаров на розничных рынках и ярмарках с 2,8% от общего оборота розничной торговли в 2020 году до 2,4% в 2021 году. По России доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках в 2021 году снизилась на 0,1 процентного пункта и составила 4,6%.

Оборот общественного питания вырос за год на 8,6% (по России – на 23,5%).

Объем перевозок грузов грузовыми автомобилями по организациям всех видов экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) в 2021 году в регионе по сравнению с предыдущим годом увеличился на 12,6% (по России – на 1,6%), грузооборот вырос на 5,2% (по России – на 5,0%).