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Экономика

На 15,2% выросла стоимость минимального набора продуктов в Псковской области

Стоимость минимального набора продуктов питания, в расчете на месяц, на конец декабря 2021 года составила 5362,98 рубля и  увеличилась по сравнению с декабрем 2020 года на 15,2%, сообщает Псковстат.

Индекс потребительских цен на товары и услуги по Псковской области за декабрь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года составил 108,1%.  Рост цен был ниже среднероссийского уровня (по России ИПЦ составил 108,4%).

В I квартале 2021 года цены росли более быстрыми темпами, чем в I квартале 2020 года, во II квартале прирост был фактически на одном уровне, в III-IV кварталах темпы роста цен существенно превысили темпы роста цен аналогичного периода 2020 года.

Основное влияние на величину индекса потребительских цен оказал рост цен на продовольственные товары, которые подорожали на 9,4%. Цены на непродовольственные товары выросли на 9,2%, на услуги – на 4,0%.

Из продовольственных товаров значительнее других подорожали: сельдь соленая – на 32,2%, печень говяжья – на 28,3%, кальмары мороженые – на 27,4%, куры охлажденные и мороженые – на 27,3%, крупы овсяная и перловая – на 25,2%.

Из плодоовощной продукции: капуста белокочанная свежая – в 2,5 р., картофель  – на 71,3%, свекла столовая – на 60,5%, чеснок – на 48,6%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на пшено – на 17,4%, конфеты, глазированные шоколадом, – на 2,5%. Из плодоовощной продукции на яблоки – на 12,9%, бананы – на 5,4%, апельсины – на 5,2%.

Из непродовольственных товаров значительнее других подорожали спички – на 32,3%, строительные материалы – на 20,1%, легковые автомобили – на 17%, товары для садоводства – на 16,4%, табачные изделия – на 15,6%, телерадиотовары – на 15,4%.

Наибольшее снижение цен отмечено на шелковые ткани – на 1,6%.

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