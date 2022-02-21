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Экономика

Более 49 тысяч рублей стоит квадратный метр на рынке нового жилья в Псковской области

Средняя цена одного квадратного метра квартиры на конец 2021 года на первичном рынке жилья в Псковской области составила 49 325 рублей, на вторичном рынке – 46 781 рубль. Об этом сообщает Псковстат.

Цены на рынке жилья в большей степени выросли на первичном рынке – на  16,1% (по России – на 26,0%); на вторичном рынке 1 кв. м общей площади квартир подорожал на 8,8% (по России – на 17,2%).

 

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