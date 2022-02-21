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Экономика

Почти до 34 тысяч рублей выросла средняя зарплата в Псковской области

Среднемесячная заработная плата по Псковской области за январь – ноябрь 2021 года составила 33 878 рублей и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 9,4% (по России – на 9,5%). В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен заработная плата выросла на 3,1% (по России – на 2,8%). Об этом сообщает Псковстат.

Наиболее высокий уровень оплаты труда работников сложился в организациях финансовой и страховой деятельности – 54 605 рублей, что на 61,2% выше, чем в среднем по области.

Среди муниципальных районов и городских округов Псковской области самая высокая заработная плата за январь – ноябрь 2021 года сложилась в организациях Пскова. На 11,9% выше, чем в среднем по области. Самая низкая – в Красногородском районе. На 27,9% ниже, чем в среднем по области.

Среди регионов Российской Федерации по величине среднемесячной заработной платы за ноябрь 2021 года Псковская область находилась на 73-м месте.

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