Услуги ветеринаров, экскурсоводов и юристов подорожали в Псковской области

11:14, 21 февраля 2022, ПАИ

Из услуг в Псковской области в 2021 году заметнее всего выросли цены и тарифы на услуги профессионального образования – на 12%, ветеринарные услуги – на 7,8%, услуги правового характера – на 7,1%, экскурсионные услуги – на 6,9%. Об этом сообщает Псковстат.

Среди бытовых услуг значительнее других подорожали услуги организатора проведения торжеств – на 14,6%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 14,3%, ритуальные услуги – на 13,6%, ремонт жилищ – на 12,7%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на услуги воздушного транспорта – на 5,1%, организаций культуры – на 4%.