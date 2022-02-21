Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Услуги ветеринаров, экскурсоводов и юристов подорожали в Псковской области

Из услуг в Псковской области в 2021 году заметнее всего выросли цены и тарифы на услуги профессионального образования – на 12%, ветеринарные услуги – на 7,8%, услуги правового характера – на 7,1%, экскурсионные услуги – на 6,9%. Об этом сообщает Псковстат.

Среди бытовых услуг значительнее других подорожали услуги организатора проведения торжеств – на 14,6%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 14,3%, ритуальные услуги – на 13,6%, ремонт жилищ – на 12,7%.

Наибольшее снижение цен и тарифов наблюдалось на услуги воздушного транспорта – на 5,1%, организаций культуры – на 4%.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

21 февраля 2022

36 983 рубля составляет средняя стоимость строительства квадратного метра в Псковской области
21 февраля 2022

Почти до 34 тысяч рублей выросла средняя зарплата в Псковской области
21 февраля 2022

На 15,2% выросла стоимость минимального набора продуктов в Псковской области
21 февраля 2022

На 3% сократилось производство продукции сельского хозяйства в Псковской области
21 февраля 2022

На 4% вырос объём промышленного производства в Псковской области в 2021 году
18 февраля 2022

Количество безработных сократилось в Псковской области

18 февраля 2022

Сбер увеличил ставки по флагманским депозитам
18 февраля 2022

345 млн получат районы Псковской области для повышения оплаты труда бюджетников

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...