Евросоюз введёт новые санкции в ответ на признание Россией ДНР и ЛНР

07:51, 22 февраля 2022, ПАИ

Евросоюз осуждает признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и ответит санкциями, сообщается в совместном заявлении председателей Еврокомиссии и Евросовета Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля. Об этом пишет ТАСС.

«Председатель Мишель и председатель фон дер Ляйен самым решительным образом осуждают решение президента России приступить к признанию неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей Украины в качестве независимых образований. Этот шаг является вопиющим нарушением международного права, а также Минских соглашений. Союз отреагирует санкциями против тех, кто причастен к этому незаконному акту», - говорится в тексте.

«Евросоюз вновь заявляет о своей неизменной поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», - заключили в ЕС.

Ранее председатели Еврокомиссии, Евросовета и глава дипломатии ЕС синхронно заявили в Twitter, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик является нарушением международного права. «Признание двух сепаратистских территорий на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности [с Украиной]», - опубликовали они одинаковые тексты в Twitter.

В ЕС обсуждают возможность созыва экстренного саммита для принятия ответных мер. «Глава Европейского совета проводит консультации с лидерами государств сообщества насчет созыва экстренного саммита ЕС для подготовки единого ответа на действия России», - сказал он.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.