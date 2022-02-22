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Общество

Жители каждого района Псковской области могут принять участие в праздновании 23 февраля

В каждом районе Псковской области пройдут патриотические мероприятия, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества. Большая их часть, учитывая эпидемиологическую обстановку, пройдет в дистанционном формате. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В День защитника Отечества, 23 февраля, в Пскове по традиции состоится парад войск Псковского гарнизона, а ко многим воинским захоронениям будут возложены цветы.

В канун праздничной даты во всех образовательных учреждениях проходят классные часы и уроки мужества. Волонтеры Победы рассказывают школьникам о подвиге советских воинов в годы Великой Отечественной войны, знакомят с историей праздника, биографией героев. Кроме того, волонтеры и учащиеся школ в муниципалитетах приводят в порядок мемориальные комплексы, памятники и места воинских захоронений.

В День защитника Отечества особое внимание будет приковано к ветеранам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий. Со стороны волонтерского движения организуются различные форматы поздравлений, также планируется оказать им необходимую адресную помощь.

Жители региона могут присоединиться и к патриотическим акциям на площадках социальных сетей. В рамках одной из них на личных страничках можно выложить фотографии своих родственников и сопроводить их хештегом #МойЗащитникОтечества.

В ходе флешмоба «Звездная слава России» в социальных сетях предлагается размещать фотографии, на которых была бы изображена звезда, ставшая одним из главных символов этого праздничного дня. Тем, кто служил в армии, предлагается выложить фото своих армейских будней со звездами на погонах, в шинелях и фуражках. К фотографиям также можно подойти творчески и разместить на них любую звезду — самостоятельно изготовленную, придуманную или нарисованную.

Участники акции «Героические истории» смогут рассказать свои истории о защитниках Отечества, регионов, городов. Самые яркие посты будут опубликованы в подборке на официальных ресурсах.

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