Организатор азартных игр и пять его соучастников предстанут перед судом в Пскове

16:48, 22 февраля 2022, ПАИ

В Пскове перед судом предстанут организатор азартных игр и пять его соучастников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

С 2019 по 2020 год в Пскове действовала преступная группа из шести псковичей, которая занималась организацией и проведением азартных игр в нежилом помещении на улице Коммунальной в Пскове с использованием игрового оборудования. Их деятельность пресекли в ноябре 2020 года в ходе совместной силовой операции следователей, оперативных работников ОЭБ и ПК УМВД России по Пскову при силовой поддержке бойцов управления Росгвардии по Псковской области.

Псковичу инкриминируется незаконная организация азартных игр, а пятерым его сообщникам проведение азартных игр (часть 2 статьи 171.2 УК РФ).

По информации ведомства, силовики дважды заходили на этот адрес, однако после первого раза организатор вновь завез оборудование и спустя два дня продолжил свою незаконную деятельность, пока она окончательно не была пресечена полным изъятием в общей сложности 70 единиц мониторов и системных блоков со специальными программами, которые представляли собой аналог игровых автоматов с денежным выигрышем, камер видеонаблюдения, подложных векселей и других предметов и документов, которые использовались для совершения преступления.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.