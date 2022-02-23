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В Пскове состоялась церемония возложения цветов к монументу в честь первых побед Красной Армии

В День защитника Отечества в Пскове состоялась церемония возложения цветов к монументу в честь первых побед Красной Армии в Крестах. В церемонии принял участие губернатор Михаил Ведерников, а также военнослужащие, ветераны и другие официальные лица, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области. 

Собравшиеся почтили память воинов Красной армии минутой молчания. Под звуки гимна Российской Федерации и орудийного салюта они возложили цветы к мемориальной стеле.

«Военнослужащие, дорогие ветераны, уважаемые гости. Поздравляю вас с праздником мужества и чести, с Днём защитника Отечества. Отвага наших воинов неоднократно играла решающую роль в защите не только этой земли, но и всей России. Мы бережно храним в нашей памяти легендарную победу Александра Невского в Ледовом побоище, героическую оборону Пскова от войск Стефана Батория, успешную защиту рубежей Руси в смутное время от шведской армии. Именно Псков является местом, где 100 лет назад из числа добровольцев была сформирована Рабоче-крестьянская Красная армия», - рассказал губернатор. Он отметил, что жители региона сражались с немецко-фашистскими захватчиками в рядах регулярной армии, подпольщиков и партизан. «Великие примеры доблести проявили жители региона на Северном Кавказе в Афганистане и других горячих точках ближнего и дальнего зарубежья», - добавил Михаил Ведерников.

После выступлений официальных лиц служащие Псковского гарнизона прошли тожественным маршем.

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