Стругокрасненский район празднует 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

13:07, 23 февраля 2022, ПАИ

23 февраля в Стругокрасненском районе проходят мероприятия, приуроченные к 78-й годовщине освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Жителей муниципального образования с памятной датой поздравил губернатор Михаил Ведерников. Этот день навсегда вписан в историю Струг Красных и всей Псковской области, отметил глава региона в приветственном адресе. При соединении сил 314-го и 340-го стрелковых полков, а также лыжного батальона враг был выбит из посёлка и с территории района. «Мы отдаём дань памяти воинам, погибшим за Родину, гордимся героизмом смелых, преданных своей Отчизне сынов и дочерей, которые спасли нашу страну и весь мир от фашизма», – отметил Михаил Ведерников.

В настоящее время в Стругокрасненском районе проживают два участника Великой Отечественной войны, шесть тружеников тыла, восемь вдов воинов, погибших во время войны, 87 бывших узников концлагерей. «Это люди, чьей твёрдостью духа мы не перестаём восхищаться снова и снова. Их стойкость, мужество, героизм и терпение – бессмертный пример для всех поколений», – подчеркнул губернатор. Он добавил, что главная задача сегодня – сберечь и передать молодёжи память о страшных годах войны.

«Низкий поклон ветеранам за ратный и трудовой подвиг, за мужество и выдержку, за то, что и сегодня они активно участвуют в общественной жизни и в патриотическом воспитании подрастающего поколения», – заметил глава региона и пожелал крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, благополучия, мира и процветания.

Почтить память павших в годы войны солдат, партизан, подпольщиков и мирных жителей у стелы в центре Струг Красных собрались первый заместитель губернатора Вера Емельянова, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, руководство муниципалитета, жители и гости посёлка, молодёжь. По уже сложившейся традиции участники возложили цветы, венки и гирлянду воинской славы к подножию и выразили свою скорбь минутой молчания.

Возложение цветов также состоялось у монумента «Скорбящая мать», расположенного в райцентре.

Отметим, что ряд мероприятий в честь 78-й годовщины освобождения Стругокрасненского района от немецко-фашистских захватчиков состоялся накануне памятной даты. С участием молодёжи прошли патриотические акции, спортивные мероприятия, в том числе лыжные гонки.