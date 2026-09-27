Полицейские напоминают псковским водителям, как избежать столкновения с животными на дороге

13:50, 27 сентября 2026, ПАИ

Специалисты Госавтоинспекции Псковской области дали водителям рекомендации по предотвращению столкновений с животными на дороге.

На проезжую часть могут внезапно выйти домашний скот или дикие животные. Подобные неожиданные встречи нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями, напомнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В регионе фиксировались связанные с наездами на диких животных дорожные происшествия, которые в основном происходят на загородных трассах, проходящих через лесные массивы. Столкновения с лосями часто случаются в местах их обитания – в лесистой местности и на путях к водопою.

Водителям рекомендовали быть особенно внимательными в зоне действия знака «Дикие животные», установленного в местах вероятного появления лосей, косуль и кабанов. Снижение скорости, особенно в тёмное время суток, поможет избежать наезда или смягчит последствия ДТП.

Чтобы минимизировать риск, следует помнить несколько правил. Дикие животные наиболее активны на рассвете и закате, поэтому в это время важен безопасный скоростной режим. При встрече с животными на дороге необходимо снизить скорость и убедиться в том, что путь свободен, так как они могут мигрировать группами. Не рекомендуется использовать звуковой сигнал при обнаружении животных на обочине – лучше проехать мимо с пониженной скоростью. И главное – не торопиться, чтобы иметь возможность адекватно реагировать на появление животных.

Лось является, пожалуй, самым опасным для водителей животным из-за частых появлений на дорогах и огромных габаритов: взрослая особь обычно весит до полутонны, отметили в ведомстве. При столкновении такая тяжёлая туша может упасть прямо на машину, разбить лобовое стекло и смять крышу. Специалисты отмечают, что лоси – стадные животные: если водитель увидел одного сохатого, то с высокой вероятностью поблизости может появиться и другой.

Если же избежать столкновения не удалось и лось остался лежать на дороге, необходимо немедленно сообщить о происшествии в Госавтоинспекцию. Дорожные полицейские вызовут работников охотинспекции. Однако, как показывала практика, некоторые водители пытались скрыться с места аварии и загружали погибшее животное в свою машину, чтобы избежать штрафа. Такие действия недопустимы, так как могут быть квалифицированы как браконьерство, подчеркнули специалисты.

«К сожалению, кроме гибели животных и механических повреждений транспортных средств в подобных авариях нередко получают серьёзные травмы сами автовладельцы и их пассажиры. Уважаемые водители, с учётом всех этих обстоятельств будьте максимально бдительными!» – заключили сотрудники ведомства.