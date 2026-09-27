Игорь Иванов: Труд машиностроителей развивает промышленный потенциал региона

13:56, 27 сентября 2026, ПАИ

Работников и ветеранов машиностроительной отрасли региона поздравил с профессиональным праздником председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

По его словам, труд работников отрасли сегодня обеспечивает технологический суверенитет Псковской области, развивает промышленный потенциал региона и задаёт вектор движения вперёд для многих смежных отраслей.

«За каждым успешно работающим станком, за каждым сложным агрегатом и новой разработкой стоят люди – инженеры, конструкторы, техники и рабочие. Ваш высочайший профессионализм, верность традициям, трудолюбие и преданность выбранному делу заслуживают самого глубокого уважения и признания», – подчеркнул Игорь Иванов.

Он отметил, что для профсоюзного движения региона приоритетной задачей является создание безопасных условий труда на каждом предприятии машиностроительного комплекса, соблюдение социальных гарантий, а также достойная, справедливая оплата нелёгкого труда машиностроителей.

«Мы продолжим развивать социальное партнёрство, отстаивать права трудящихся и укреплять профсоюзные ряды», – сказал лидер профсоюзного объединения.

Игорь Иванов поблагодарил ветеранов отрасли, заложивших мощную производственную базу и традиции наставничества, которые сегодня перенимает и приумножает молодое поколение специалистов.

«Крепкого здоровья вам и вашим семьям, неиссякаемой энергии, благополучия, мира и добра! С праздником!» – заключил он.